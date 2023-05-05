Комбаров не видит ничего страшного в отказе сборной России от турнира ЦАФА

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение РФС отказаться от участия в турнире ЦАФА.

«Практика нужна в любом случае, но, думаю, там есть более глубокие причины. Глобально в этом отказе ничего страшного нет. Можно договариваться и на товарищеские игры. Мы можем находить других соперников и для товарищеских встреч», — сказал Комбаров «СЭ».

Турнир ЦАФА пройдет в Узбекистане и Киргизии с 9 по 21 июня.

Российские клубы и сборная отстранены от турниров под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.