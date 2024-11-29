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Сегодня, 15:17

ЦАФА не ведет переговоры с РФС о возможном участии сборной России в турнире под эгидой ассоциации

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе ЦАФА ответили на вопрос «СЭ» о возможном участии сборной России в турнире под эгидой Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА) в сентябре 2025 года.

«Турнир ЦАФА Nations Cup планируется провести осенью 2025 года. Пока переговоры с гостевыми командами не велись», — сказали «СЭ» в пресс-службе организации.

Футбольная ассоциация Центральной Азии — подразделение в Азиатской футбольной конфедерации, контролирующее футбол в странах Центральной Азии. Объединяет федерации футбола Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В 2023 году участие в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии могла принять национальная сборная России под руководством Валерия Карпина, однако в итоге этого не случилось.

Сборная России по футболу
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