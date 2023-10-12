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Сборная России

12 октября, 23:28

Чалов о первом голе за сборную России: «Рад, что закрыл гештальт»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов прокомментировал победу над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.

Форвард забил единственный гол в игре, который стал для него первым за национальную команду.

«Во-первых, хочу поблагодарить всех болельщиков, сегодня была классная атмосфера на стадионе. Классно, когда тебя поддерживает весь стадион, тем более, побеждать и забивать, играя за сборную. Это дорогого стоит.
Я не переживал, что до этого не было голов за сборную, как-то абстрагировался. Понятно, что в глубине души хотелось закрыть гештальт, очень рад, что получилось сделать это именно в этой игре. Что сделаю с футболкой, в которой забил первый гол за сборную? Надо подумать. Но пока оставлю ее себе. Камерун — очень хороший соперник. Понимаем, что у камерунцев не было пары основных футболистов, но они — очень крепкие ребята, хорошо готовые физически. Считаю, что у нас было предостаточно моментов, мы могли заканчивать игру с более крупным счетом. Это был интересный матч для болельщиков, наконец-то мы их порадовали», — сказал Чалов в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале сборной России.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении.

Федор Чалов
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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