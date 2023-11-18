Чалов: «Все ребята соскучились по большим турнирам»

Сегодня, 11:51
Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов высказался об игре в условиях отстранений страны от международных соревнований.
— Мы видели футбол с Камеруном и совсем другую игру. Кенией Почему такой контраст?
— По игре с Кенией ничего не могу сказать. Было много факторов. Равнодушных нет, все хотят играть и показывать свои лучшие качества.
— Что Карпин говорит перед такими матчами, как с Кубой? Он же мастер мотивации.
— Да нет, ничего сверхъестественного, хотим отталкиваться от своей игры и нарабатывать те моменты, которые тренируем.
— УЕФА допустили команды до 17 лет, как на это смотрите?
— Конечно, хотелось бы, чтобы молодые ребята играли в футбол на больших турнирах.
— Это шаг к нашему возвращению?
— Сложный вопрос. В любом случае все ребята соскучились по большим турнирам.
Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.