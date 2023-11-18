Чалов: «Все ребята соскучились по большим турнирам»

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов высказался об игре в условиях отстранений страны от международных соревнований.

— Мы видели футбол с Камеруном и совсем другую игру. Кенией Почему такой контраст?

— По игре с Кенией ничего не могу сказать. Было много факторов. Равнодушных нет, все хотят играть и показывать свои лучшие качества.

— Что Карпин говорит перед такими матчами, как с Кубой? Он же мастер мотивации.

— Да нет, ничего сверхъестественного, хотим отталкиваться от своей игры и нарабатывать те моменты, которые тренируем.

— УЕФА допустили команды до 17 лет, как на это смотрите?

— Конечно, хотелось бы, чтобы молодые ребята играли в футбол на больших турнирах.

— Это шаг к нашему возвращению?

— Сложный вопрос. В любом случае все ребята соскучились по большим турнирам.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.