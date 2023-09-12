Чалов — о критике сборной со стороны болельщиков: «Мы не снимаем с себя ответственность»

Нападающий сборной России Федор Чалов прокомментировал ничью в товарищеском матче против сборной Катара (1:1).

— Что сегодня не получилось?

— Я думаю, что должны были в первом тайме в первые минут 20 забить, и тогда бы игра по-другому складывалась. В принципе, моменты были, в частности, у меня. Так что можно было сделать игру полегче.

— Было ли физически тяжело играть? Потому что интенсивность была высокая.

— Нет. Не могу сказать, что соперник превосходил нас физически. Они были хорошо готовы. В физическом состоянии, я думаю, мы были одинаковы.

— Почему после такого неплохого начала соперник начал давить? Почему не удалось хотя бы один тайм провести на таком высоком уровне?

— Опять же, это надо разбирать. Не все так однозначно. Они в какой-то момент перехватили инициативу.

— Какой урок можно извлечь из этого матча?

— Катар — хорошая команда. Сделаем выводы и идем дальше.

— Уже сейчас болельщики пишут в интернете, что стыдно и больно смотреть на такую сборную. Как вы это переживаете?

— Я это прекрасно понимаю. Мы не снимаем с себя ответственность. Тоже хотим побеждать. Возможно сейчас есть вещи, к которым нам надо привыкнуть.

Ранее сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта. 7 сентября россияне и египтяне сыграли вничью (1:1), а 11-го числа сборная России уступила сопернику (1:2).