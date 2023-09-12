Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:11

Чалов — о критике сборной со стороны болельщиков: «Мы не снимаем с себя ответственность»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий сборной России Федор Чалов прокомментировал ничью в товарищеском матче против сборной Катара (1:1).

— Что сегодня не получилось?

— Я думаю, что должны были в первом тайме в первые минут 20 забить, и тогда бы игра по-другому складывалась. В принципе, моменты были, в частности, у меня. Так что можно было сделать игру полегче.

— Было ли физически тяжело играть? Потому что интенсивность была высокая.

— Нет. Не могу сказать, что соперник превосходил нас физически. Они были хорошо готовы. В физическом состоянии, я думаю, мы были одинаковы.

— Почему после такого неплохого начала соперник начал давить? Почему не удалось хотя бы один тайм провести на таком высоком уровне?

— Опять же, это надо разбирать. Не все так однозначно. Они в какой-то момент перехватили инициативу.

— Какой урок можно извлечь из этого матча?

— Катар — хорошая команда. Сделаем выводы и идем дальше.

— Уже сейчас болельщики пишут в интернете, что стыдно и больно смотреть на такую сборную. Как вы это переживаете?

— Я это прекрасно понимаю. Мы не снимаем с себя ответственность. Тоже хотим побеждать. Возможно сейчас есть вещи, к которым нам надо привыкнуть.

Ранее сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта. 7 сентября россияне и египтяне сыграли вничью (1:1), а 11-го числа сборная России уступила сопернику (1:2).

Федор Чалов
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Василиса Кагановская будет выступать в танцах на льду с Максимом Некрасовым
Катар примет товарищеский матч с Россией менее чем через год после ЧМ-2022
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре
Карпин об игре сборной России: «Либо силы покидают нас через 20 минут, либо теряем концентрацию»
Хлусевич — о том, зачем играет сборная: «Для будущего. Когда-то мы будем выступать на международных соревнованиях»
Хлусевич — о ничьей с Катаром: «Злюсь на себя. Катар не можем обыграть»
Невнятный матч России в Катаре. Команда Карпина чередовала отличные отрезки с провальными
Солдатенков: «Очень рад забить первый гол за сборную, жалко, что не удалось победить»
Корниленко поздравил Солдатенкова с голом за сборную России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин об игре сборной России: «Либо силы покидают нас через 20 минут, либо теряем концентрацию»