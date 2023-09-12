Сегодня, 21:11
Нападающий сборной России Федор Чалов прокомментировал ничью в товарищеском матче против сборной Катара (1:1).
— Что сегодня не получилось?
— Я думаю, что должны были в первом тайме в первые минут 20 забить, и тогда бы игра по-другому складывалась. В принципе, моменты были, в частности, у меня. Так что можно было сделать игру полегче.
— Было ли физически тяжело играть? Потому что интенсивность была высокая.
— Нет. Не могу сказать, что соперник превосходил нас физически. Они были хорошо готовы. В физическом состоянии, я думаю, мы были одинаковы.
— Почему после такого неплохого начала соперник начал давить? Почему не удалось хотя бы один тайм провести на таком высоком уровне?
— Опять же, это надо разбирать. Не все так однозначно. Они в какой-то момент перехватили инициативу.
— Какой урок можно извлечь из этого матча?
— Катар — хорошая команда. Сделаем выводы и идем дальше.
— Уже сейчас болельщики пишут в интернете, что стыдно и больно смотреть на такую сборную. Как вы это переживаете?
— Я это прекрасно понимаю. Мы не снимаем с себя ответственность. Тоже хотим побеждать. Возможно сейчас есть вещи, к которым нам надо привыкнуть.
Ранее сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта. 7 сентября россияне и египтяне сыграли вничью (1:1), а 11-го числа сборная России уступила сопернику (1:2).