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Сегодня, 16:26

Чанов высказался о ничьей в товарищеском матче между сборными России и Кении

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Вячеслав Чанов высказался о ничьей в товарищеском матче между национальными командами России и Кении (2:2).

«Сборная сыграла не так, как хотелось бы. Все рассчитывали на победу. Думаю, некоторым нашим игрокам эта мысль передалась, недооценили соперника. Но хоть вничью сыграли, и то нормально. Позорным назвать такой результат язык не поворачивается. Все-таки сумели перестроиться, прибавить и сравнять счет. Что касается персональных ошибок капитанов сборной Джикии и Баринова: игра на игру не походит. Бывает всякое, неудачные матчи случаются. Но, конечно, такие опытные игроки в таких ситуациях не имеют права ошибаться. Не хватило надежности в обороне сборной. Независимо от игры, капитаном не всегда является лучший на поле игрок, учитывается еще и характер человека, его взаимоотношения с командой, умение сплотить команду в нужный момент», — приводит слова Чанова Legalbet.

Игра прошла в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан».

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://legalbet.ru/news/chanov-pozornim-rezultatom-nazvat-nichyu-s-keniej-yazik/
Вячеслав Чанов
Футбол
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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