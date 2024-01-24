Чеферин хочет смягчить отстранение юношеских команд России

Президент УЕФА Александер Чеферин выступает за возвращение российских юношеских команд в международные соревнования.

В интервью The Telegraph Чеферин заявил, что попытка возвращения российских юношеских команд в 2023 году была сорвана ответной реакцией, но он все равно хочет смягчить ограничения, чтобы «не наказывать детей за то, в чем они не виноваты».

Кроме того, президент УЕФА отметил что отстранение взрослых команд не будет снято до завершения СВО.

В сентябре прошлого года исполком УЕФА допустил сборные России до 17 лет к участию в международных турнирах, но вскоре решение было отменено после негативной реакции со стороны нескольких европейских стран.