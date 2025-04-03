Чеферин ушел от ответа на вопрос о разнице санкций в отношении России и Израиля

Президент УЕФА Александер Чеферин не стал отвечать на вопрос о разнице санкций в отношении России и Израиля.

«Что бы я сказал тем, кто спрашивает, в чем разница между Россией и Израилем? Если вы говорите о футболе, то вы можете посмотреть на рейтинг, если о политике, то не спрашивайте меня», — приводит слова Чеферина ТАСС.

В обновленном рейтинге ФИФА от 3 апреля 2025 года сборная России занимает 35-е место с 1516 очками, Израиль располагается на 78-м месте с 1321 очком.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.