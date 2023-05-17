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Сборная России

17 мая, 16:10

Чемпион Лондона-2012 Михайлов поддержал проведение товарищеских матчей с Ираном и Китаем

Микеле Антонов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Лондона-2012, игрок «Зенит-Казань» Максим Михайлов прокомментировал корреспонденту «СЭ» возможное проведение товарищеских матчей сборной России против Китая и Ирана.

«Интересный выбор и главное, соперники максимально сильные из возможных в данный момент!» — сказал Михайлов «СЭ».

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказал о предстоящих планах волейбольных сборных России. В числе сборных, с которыми могут проведены товарищеские матчи, он назвал Иран и Китай.

В марте Международная федерация волейбола подтвердила невключение мужской и женской сборных России в состав участников квалификации к Олимпиаде-2024.

Сборная России по футболу
Максим Михайлов
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