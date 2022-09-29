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29 сентября, 16:30

Черчесов надеется, что сборная России сыграет и в ноябре

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился своим взглядом на товарищескую игру сборной России с Киргизией (2:1).

«Такие матчи как сейчас нужны. Понятно, что сейчас не сможем найти топ-соперников, но то, что встреча в Бишкеке состоялась, это хорошо, — считает Черчесов. — Понятно, что сборная должна собираться — независимо от того, участвует она в каких-то официальных турнирах или нет. В свое время мы из-за пандемии не проводили сборы на протяжении одиннадцати месяцев — за это время кто-то набирал, кто-то терял в игре, сложно контролировать кандидатов. Так что надеюсь, что национальная команда выйдет на поле и в ноябре».

Станислав Черчесов
Сборная России по футболу
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