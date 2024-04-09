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Сегодня, 10:26

Черчесов оценил игру сборной России против команды Сербии

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что товарищеский матч против сборной Сербии получился не очень информативным для сборной России.

«Понятно, что по определенным причинам не удалось сыграть матч с командой Парагвая. Я уже и после матча с сербами говорил, что когда сборная выигрывает 4:0, есть определенная эйфория. Очень хорошо, что команда выиграла, я сам этим занимался и знаю, как непросто играть. И главный тренер, и игроки тогда сказали, что матч был неинформативным по разным причинам: и красная карточка повлияла, и вечер целиком сербам не удался», — цитирует Черчесова ТАСС.

21 марта российские игроки обыграли в товарищеском матче в Москве команду Сербии со счетом 4:0. Игра с командой Парагвая была отменена из-за теракта в подмосковном Красногорске.

Источник: https://tass.ru/sport/20486585
Станислав Черчесов
Сборная России по футболу
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