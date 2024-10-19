Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:45

Черчесов выступает за два матча сборной России против Казахстана

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Станислав Черчесов.
Фото Казахстанская федерация футбола
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном товарищеском матче с Россией.

— Президент казахстанской федерации в интервью «СЭ» сказал, что контрольные матчи — в первую очередь епархия главного тренера. Мол, если Черчесов выскажет пожелание сыграть с Россией, то такой вариант будет рассмотрен. Как вам идея?

— Адлет Назарбаевич (Барменкулов. — Прим. В.К.) имел в виду спортивную составляющую вопроса и тут он абсолютно прав. Моя задача аргументировано разобрать все плюсы и минусы именно с такой стороны. Но есть еще коммерческая, финансовая, организационная и так далее. Давайте начнем с самого главного — пока не пройдет жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026, мы не узнаем, кто стал нашими соперниками, когда с ними предстоит встречаться. Соответственно, непонятно, похожа ли сборная Россия на кого-то из оппонентов стилистически или нет, и вообще будет ли «окно» в календаре для проведения такого спарринга.

Плюс у федерации, насколько мне известно, уже есть ряд выгодных с точки зрения финансов и спорта предложений, они тоже взвешиваются. Все, кто со мной работали, знают, что каких-то хотелок в этом смысле нет. Нужно подходить комплексно, а не так, что у Черчесова есть желание лишний раз в Москву приехать и сыграть с национальной командой своей страны. К тому же и у сборной России могут быть свои планы.

— А если все сойдется, то вам больше хотелось бы сыграть — в Казахстане или в России?

— Давайте просто, чтобы никому обидно не было. Нейтральное поле? Нет! Чтобы состоялись два матча — и там, и там.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «С президентом федерации вижусь чаще, чем с семьей»

Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Посольство в Гаване призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Биография Михаэля Шумахера: жизнь легенды «Формулы-1» до и после трагедии
ФИДЕ дисквалифицировала украинского шахматиста Шевченко
Названы правила безопасного использования Wi-Fi
Дзюба не знает о своей травме, Медведев не видит конфликта с Артемом, Соболева убрали из стартового состава. Что произошло после матча «Акрон» - «Зенит»
Материалы сюжета Сборная России в октябре: без матчей и сбор в Новогорске
Сборная России не ведет переговоров с Пакистаном о возможном товарищеском матче
В сборной Сейшельских островов заявили о желании сыграть с Россией в 2025 году
Министр спорта Белоруссии предложил организовать товарищеский турнир с российскими клубами
Министр спорта Белоруссии: «Мы готовы сыграть с Россией в 2025 году»
Президент НОК Белоруссии: «Нам не только интересен, но и нужен ответный матч с Россией»
Глебов — о своем настрое в сборной: «Неважно, против кого ты выходишь. Нужно биться!»
Сегодня
Вчера
Неделя