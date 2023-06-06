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Сегодня, 21:31

Черчесов ответил на вопрос, хотел ли бы он вернуться в будущем в сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос, хотел ли бы он вернуться в будущем в сборную России.

«Мои дальнейшие цели? У меня действующий контракт с «Ференцварошем», не стал бы сейчас ни о чем говорить. Наш тренерский штаб сконцентрирован на работе в этом клубе. Прошедший сезон был насыщенным для нас, надеюсь, следующий будет таким же. Работа в сборной России? Не хотел бы загадывать. Я работаю и занимаюсь своим делом сейчас», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

59-летний тренер уже работал в национальной команде в период с 2016 по 2021 год.

Под руководством Станислава Черчесова сборная России дошла до 1/4 финала на домашнем чемпионате мира в 2018 году, где проиграла команде Хорватии в серии послематчевых пенальти (3:4).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stanislav-cherchesov-vernut-sya-v-budushhem-v-sbornuyu-rossii-ne-hochu-zagady-vat/
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ференцварош
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