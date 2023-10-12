Черчесов — о решении УЕФА отменить допуск юношеской сборной России: «Неприятный и нестандартный момент

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на решение УЕФА отменить допуск юношеской сборной России к участию в международных турнирах.

«Конечно, это неприятный и нестандартный момент. Но давайте дадим высказаться. Думаю, через пару недель какие-то высказывания будут, почему так произошло», — сказал Черчесов.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Планировалось, что российские национальные команды смогут проводить матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна страны. 4 октября ФИФА приняла аналогичное решение.

10 октября стало известно, что УЕФА отменил свое решение о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.