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Сегодня, 19:19

Черчесов — о возможном уходе России из УЕФА: «Не надо делать резких движений»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном уходе РФС из УЕФА.

— Европа или Азия?

— У Азии не отдельная федерация от ФИФА. ФИФА же проводит чемпионат мира. И что? Мы перейдем в другую конфедерацию, а ФИФА не даст сыграть.

— Но будет возможность играть у клубов, а сборная будет участвовать в Кубке Азии.

— Это другой вопрос. Главное, чтобы не было такого, что ушел из одной конференции, а в другую тебя не возьмут. Убежден, что маленькую паузу надо всегда делать. Надо смотреть и оценивать ситуацию, а потом принимать решение. Не надо делать резких движений.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА официально отстранили российские клубы и сборные от международных турниров. 26 сентября этого года исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

В конце прошлого года исполком РФС несколько раз собирался для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию, однако не принял окончательного решения.

Станислав Черчесов
РФС
Сборная России по футболу
УЕФА
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