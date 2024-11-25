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Сегодня, 11:20

Черников: «При всем уважении к сопернику, Бруней это не та команда, против которых сборная России играла ранее»

Камила Абдурахманова
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Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников поделился впечатлениями от матча против команды Брунея.

«При всем уважении к сопернику, это не та команда, против которых сборная России играла ранее — Камерун, Сербия, Парагвай, с которым в итоге не случился матч. Но дело футболистов — играть в футбол, а не комментировать силы соперников. Это бессмысленно. Это международный опыт, а у меня за спиной не так много матчей, чтобы высказываться в таком контексте», — рассказал Черников «РБ Спорт».

15 ноября сборная России одержала победу над командой Брунея со счетом 11:0. Черников вышел на поле с капитанской повязкой — это был его второй матч за сборную.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Черников
Сборная России по футболу

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