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Сегодня, 13:30

Черников выразил надежду на возвращение сборной России на европейскую арену

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении российских сборных и клубов на международную арену.

— Дюков сказал, что смягчение санкций ФИФА в отношении России возможно осенью. Веришь в скорый допуск?

— Конечно, хочется надеяться, что потихоньку будем видеть положительные новости и вернемся на европейскую арену. Но от нас в этой ситуации мало что зависит.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Александр Черников
Футбол
Сборная России по футболу
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