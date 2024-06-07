Черников выразил надежду на возвращение сборной России на европейскую арену

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении российских сборных и клубов на международную арену.

— Дюков сказал, что смягчение санкций ФИФА в отношении России возможно осенью. Веришь в скорый допуск?

— Конечно, хочется надеяться, что потихоньку будем видеть положительные новости и вернемся на европейскую арену. Но от нас в этой ситуации мало что зависит.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.