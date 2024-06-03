Чернов: «Сейчас в сборной России много молодежи, легче вливаться в коллектив»

Защитник «Спартака» Никита Чернов заявил, что ему было приятно получить вызов в сборную России.

«Понятно, что прошло много времени с последнего вызова. Настроение прекрасное. Будем работать на максимуме. Пообщаться с Валерием Карпиным не удалось, был только тактический подсказ. В последний раз играл за национальную команду в 2015-м году, тогда за сборную играли опытные футболисты, которым было за тридцать. Сейчас много молодежи, легче вливаться в коллектив. Мне комфортно в сборной», — сказал 28-летний Чернов.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начался 1 июня в Новогорске. 7 июня сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.