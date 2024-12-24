Чернышенко: «Сборная России может принять участие в отборе к ЧМ-2030»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Российский футбольный союз (РФС) проработал стратегию, согласно которой сборная России может принять участие в отборочных турнирах к чемпионату мира 2030 года.

«Здесь самое главное нашим сборным сохранять форму и соревновательную практику. Такое поручение президент нам дал. Российский футбольный союз проработал стратегию, по которой они ставят себе цель — участие нашей сборной в Чемпионате мира по футболу в 2030 году. Для этого в отборах они должны начать участвовать в 2028-м. Мне кажется, что это может произойти раньше», — приводит слова Чернышенко РИА.

Также политик подчеркнул, что Россия является неотъемлемой частью мирового спорта и без нее любые спортивные соревнования не будут считаться полноценными.

УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).