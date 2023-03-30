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Сегодня, 21:52

Чернышов порассуждал о мотивации Карпина продолжать тренировать сборную России

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, что думает о мотивации Валерия Карпина продолжать тренировать сборную России. Ранее специалист сказал, что не держится за свое место в команде.

«Если говорить о мотивации Карпина тренировать сборную, то я знаю Валерия Георгиевича. Он человек, который привык добиваться максимальных результатов на футбольном поле и в качестве тренера. Думаю, что ему задавали вопрос не по делу, поэтому он ответил, что не держится за работу в сборной», — цитирует Чернышова Metaratings.ru.

23 марта сборная России на выезде сыграла вничью против Ирана (1:1), а 26-го в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/chernyshov-karpin-imel-v-vidu-chto-ne-budet-ubivatsya-esli-ego-uvolyat-iz-sbornoi-239488/
Андрей Чернышов
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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