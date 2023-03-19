Чернышов: «Если спартаковцы продолжат играть, как с «Оренбургом», то на следующий сбор их могут не вызвать»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на попадание восьми игроков красно-белых в сборную России на мартовские сборы.

«Чем это можно объяснить? Карпин же спартаковец, он этого никогда не отрицал и продолжает быть спартаковцем. Он любит этот клуб. Это, разумеется, шутка с моей стороны. Если серьезно, то список, наверное, составлялся заранее — Карпин следил за «Спартаком» в межсезонье. Давайте дождемся товарищеских игр. Может быть, в составе сборной на поле выйдет всего 2-3 представителя «Спартака», а остальные будут просто тренироваться. Поэтому я бы не стал сейчас делать упор на то, что в сборной много спартаковцев. К следующему сбору может все измениться. Если спартаковцы продолжат играть в РПЛ так, как это было с «Оренбургом», то тренерский штаб на следующий сбор может вообще никого из этой команды не вызвать», — приводит «РБ Спорт» слова Чернышова.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 19 марта в Новогорске. 23 марта сборная России сыграет против Ирана, а 27 числа этого же месяца встретится с командой Ирака.