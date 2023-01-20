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Чернышов: «Надо делать все, чтобы скорее вернуться к выступлениям в Европе»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Ждут ли нас там? Конфедерация же находится под управлением ФИФА, — цитирует Metaratings.ru Чернышова. — А нас кто отстранил от стыковых матчей? ФИФА. А почему тогда мы решили, что, если мы перейдем в Азию, то нам дадут играть? Там ведь тоже есть, как можно называть, недружественные страны: Япония, Австралия, Южная Корея. Они точно проголосуют не за нас. А вдруг мы попадем к ним в группу и кто-то из сборных откажется с нами играть? Опять бы начался конфликт, тогда бы и в Азии нас «зачехлили».

Все же думали о сборной, якобы у нас появится возможность принимать участие в отборочном турнире к чемпионату мира. Надеялись попасть в финальную часть турнира. Но ведь и клубный футбол туда перейдет. Еще не так давно мы встречались с «Реалом», «МЮ», «Барселоной» или «Ювентусом», а там нам с кем играть? Об этом же никто не подумал, что такое возможно. А логистика? Климат? Ты приезжаешь из России в Индию, а там на улице стоит жара за 40 градусов. Как показывать футбол? Понятно, что ситуация неприятная. Никто не знает, сколько она продлится, но надо делать все, чтобы скорее вернуться к выступлениям в Европе".

Ранее сообщалось, что РФС и УЕФА создадут рабочую группу по вопросу возвращения российских команд в международные турниры.

Источник: Metaratings.ru

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Андрей Чернышов
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
0
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