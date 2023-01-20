Чернышов: «Надо делать все, чтобы скорее вернуться к выступлениям в Европе»

Бывший главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Ждут ли нас там? Конфедерация же находится под управлением ФИФА, — цитирует Metaratings.ru Чернышова. — А нас кто отстранил от стыковых матчей? ФИФА. А почему тогда мы решили, что, если мы перейдем в Азию, то нам дадут играть? Там ведь тоже есть, как можно называть, недружественные страны: Япония, Австралия, Южная Корея. Они точно проголосуют не за нас. А вдруг мы попадем к ним в группу и кто-то из сборных откажется с нами играть? Опять бы начался конфликт, тогда бы и в Азии нас «зачехлили».

Все же думали о сборной, якобы у нас появится возможность принимать участие в отборочном турнире к чемпионату мира. Надеялись попасть в финальную часть турнира. Но ведь и клубный футбол туда перейдет. Еще не так давно мы встречались с «Реалом», «МЮ», «Барселоной» или «Ювентусом», а там нам с кем играть? Об этом же никто не подумал, что такое возможно. А логистика? Климат? Ты приезжаешь из России в Индию, а там на улице стоит жара за 40 градусов. Как показывать футбол? Понятно, что ситуация неприятная. Никто не знает, сколько она продлится, но надо делать все, чтобы скорее вернуться к выступлениям в Европе".

Ранее сообщалось, что РФС и УЕФА создадут рабочую группу по вопросу возвращения российских команд в международные турниры.