Андрей Чернышов: «Не факт, что нас и в Азии допустили бы до отбора на ЧМ-2026»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Сложно сказать, что в голове у людей, которые занимают высокие посты в мировом футболе, какие игры они затевают и какие шаги задумали. Надо быть внутри этого, владеть необходимой информацией. Люди из РФС встречаются с представителями других федераций и даже конфедераций.

Не думаю, что с нашей стороны это бы какой-то откровенный шантаж, но, возможно, какой-то посыл был сделан. Вряд ли ситуация близка к тому, чтобы Россия перешла в Азиатскую конфедерация. Чтобы такое провернуть — надо провести огромную работу, учесть много нюансов. Не факт, что нас и в Азии допустили бы до отбора на ЧМ-2026. Надеюсь, что в ближайшее время все разрешится", — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

В конце декабря РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам. В случае неудачных переговоров, Россия может рассмотреть вариант с переходом в АФК.