Чернышов заявил, что сербские клубы с удовольствием прилетели бы в Россию и сыграли бы товарищеские матчи

Главный тренер белградского «Раднички» Андрей Чернышов рассказал, готовы ли сербские клубы играть товарищеские матчи с командами из России.

«Любой команде из Сербии интересно сыграть сильной российской командой. Все знают, что уровень нашего клубного футбола выше, чем в Сербии, поэтому им бы было интересно с нами сыграть. Сербы с удовольствием прилетели бы в Россию и сыграли бы товарищеский матч, только инициатива должна исходить от нас. «Зенит» захотел и договорился о товарищеском матче с «Црвеной Звездой», ЦСКА играл товарищескую игру с «Партизаном» на сборах. Не было никаких отказов от сербских клубов, это делали болгары и команды из других стран. В Сербии каждую неделю показывают центральный матч тура РПЛ. Плюс ведущие сербские издания следят за своими тренерами Йокановичем и Ивичем и после каждого тура РПЛ пишут заметку о результатах матчей. Всегда пишут о клубах, в которых играют футболисты из Сербии, поэтому интерес к российскому футболу здесь есть», — приводит слова Чернышова Metaratings.ru.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидами организаций.

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.