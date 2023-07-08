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Сегодня, 12:27

Червиченко оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

«Нам тут не до жира. Кто соглашается, с тем и надо играть. Катарцы выдали пару зрелищных матчей на чемпионате мира. Учитывая, что мы не можем обыграть наши бывшие союзные республики, это неплохой вариант. Тем более, будут играть в Дохе. Небольшое заграничное турне. Рушится миф о том, что весь мир против нас. Лишь бы не получилась так же, как с Камеруном и с Боснией, хотя вряд ли на Катар можно надавить так же, как на боснийцев. Наверное, Иран и Ирак все же немного повыше уровнем, но у Катара точно выше уровень, чем у той же Киргизии. Слава Богу, что с нами вообще хоть кто-то играет. Надо будет использовать самый боеспособный состав? Многое будет зависеть от того, какую задачу будет ставить перед собой Карпин. Ехать и разгромно обыгрывать гостей, наверное, не совсем корректно. Могут в следующий раз и не позвать. Здесь масса нюансов. Зависит от того, какие задачи будут стоять перед командой», — приводит слова Червиченко «Евро-Футбол.Ру».

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о договоренности по проведению товарищеской игры между сборными России и Катара 12 сентября в Дохе.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005206496_chervichenko_-_o_matche_s_katarom_nam_tut_ne_do_jira
Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
Андрей Червиченко
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