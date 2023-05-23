Червиченко: «Не понимаю, зачем ходить с протянутой рукой, чтобы потом какая-то недострана отказывала»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, что сборная Камеруна отказалась от товарищеской игры с Россией.

«Камерун под влиянием Франции и, скорее всего, под влиянием французской федерации футбола. Вся Европа желчью на нас брызжет. Видимо, нашли какие-то слова, аргументы. Я, честно говоря, не понимаю, зачем ходить с протянутой рукой, кого-то уговаривать, чтобы потом засранный Камерун или какая-то недострана отказывали. Зачем вообще с кем-то играть? Матчи товарищеские играются, чтобы понять силу своей сборной, посмотреть состав. Товарищеские матчи — это всегда элемент подготовки к какому-то большому турниру. Мы сейчас к какому большому турниру готовимся? К Кубку Московской области? Или к Кубку Сибири?» — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

Во вторник, 23 мая, «СЭ» стало известно, что правительство Камеруна запретило своей сборной играть против России. Товарищеский матч между командами планировалось провести 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.