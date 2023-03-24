Червиченко: «Жалко Карпина, потому что он относится ко всему серьезно, в отличие от игроков»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал сборную России за матч с Ираном (1:1).

«Команда не хочет играть. Кто-то делает это как одолжение, кто-то для галочки. Матч товарищеский, и никто его иначе не рассматривал. Поэтому зачем их проводить? Кроме как, чтобы напоминать о себе, больше не вижу никаких резонов. Пять голов должны были влететь в наши ворота за последние пять минут матча. У нас и так игроки обороны не очень, а когда еще и не довлеет результат — не хотят двигаться. На уровне сборной все печальненько. Жалко Валерия Карпина, потому что он относится ко всему серьезно, в отличие от игроков. Он-то понимает, почему так происходит, но сделать вряд ли что-то может», — приводит Metaratings.ru слова Червиченко.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.