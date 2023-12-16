Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:53

Черышев считает Черчесова более жестким тренером, чем Капелло и Моуринью

Денис Черышев назвал Черчесова самым жестким тренером в своей карьере
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев высказался об экс-главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

«Черчесов — человек, который, даже не говоря ни слова, вызывает большое уважение. Когда он находится рядом с тобой, это отражается на атмосфере. Это похоже на смесь страха и уважения. В любом случае я с ним очень хорошо ладил, забил много голов, моя результативность была высокой», — приводит слова Черышева AS.

Также российский хавбек сравнил тренеров Жозе Моуринью и Фабио Капелло, с которыми работал в «Реале» и сборной России соответственно.

«Они оба были жесткими. И это хорошо, потому что иначе ты можешь расслабиться. Я предпочитаю тренеров, которые заставляют тебя сохранять концентрацию. С ними я всегда выступал лучше, чем с, так скажем, более мягкими тренерами. В любом случае в моей карьере был еще более жесткий тренер, чем они — это Черчесов», — подчеркнул Черышев.

Российский полузащитник выступал в составе сборной России под руководством Черчесова на чемпионате мира-2018, на котором принял участие в 5 встречах и отметился четырьмя голами. Сборная России в четвертьфинале турнира проиграла Хорватии в серии пенальти.

Денис Черышев
Станислав Черчесов
Фабио Капелло
Футбол
Жозе Моуринью
0
Читайте также
Гандболистка Владлена Бобровникова рассказала, как боролась с лимфомой Ходжкина
Владимир Путин раскритиковал МОК и призвал проанализировать условия для участия наших спортсменов в ОИ
Установлена личность сопротивлявшегося полиции водителя у рынка «Садовод»
Bild узнала о намерении генштаба ВСУ изменить стратегию
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гайич поддержал проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии