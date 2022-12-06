Чинквини заявил, что сильные футболисты не хотят приезжать в Россию из-за качества чемпионата

Известный итальянский менеджер Оресте Чинквини заявил, что сильные футболисты не хотят приезжать в Россию.

«Отстранение от европейских соревнований — большая проблема для России. Сильные футболисты сейчас не хотят приезжать в Россию, потому что качество чемпионата не высокое. Клубам нужно играть с сильными соперниками и тогда появится возможность становиться лучше. Последние результаты сборной России были не слишком хорошими в матчах против не самых сильных соперников. Россия должна обыгрывать Таджикистан и Узбекистан со счетом 3:0, уровень команды Карпина намного выше», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча — против Кыргыстана (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).