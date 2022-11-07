Чистяков и еще 6 игроков не попали в итоговую заявку сборной России на товарищеские матчи в ноябре

Сборная России объявила итоговый список футболистов, которые будут готовиться к товарищеским матчам с Таджикистаном и Узбекистаном.

В финальный список попали 30 человек, тогда как в расширенном списке заничились 37 фамилий.

В окончательную заявку не попали: Дмитрий Чистяков («Зенит»), Даниил Денисов («Спартак»), Виктор Мелехин («Ростов»), Мингиян Бевеев («Урал»), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Максим Глушенков («Крылья Советов»), Данил Пруцев («Спартак»).

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.