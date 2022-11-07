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Сборная России

Сегодня, 19:10

Чистяков и еще 6 игроков не попали в итоговую заявку сборной России на товарищеские матчи в ноябре

Иван Шитик
Корреспондент
Дмитрий Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная России объявила итоговый список футболистов, которые будут готовиться к товарищеским матчам с Таджикистаном и Узбекистаном.

В финальный список попали 30 человек, тогда как в расширенном списке заничились 37 фамилий.

В окончательную заявку не попали: Дмитрий Чистяков («Зенит»), Даниил Денисов («Спартак»), Виктор Мелехин («Ростов»), Мингиян Бевеев («Урал»), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Максим Глушенков («Крылья Советов»), Данил Пруцев («Спартак»).

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.

Игроки сборной России. Сычевой, Пиняев и Садулаев попали в итоговый состав сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном

Дмитрий Чистяков
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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