Член федерации футбола Ирака: «Мы поддерживаем Россию, спорт должен быть вне политики»

Член Федерации футбола Ирака Галеб Аль Замели выразил поддержку России в связи с отстранением от официальных матчей под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

«Матч против России интересен нам не только с точки зрения спорта. Данной игрой мы поддерживаем Россию на международной арене в сложившейся ситуации. Спорт должен быть вне политики», — цитирует Аль Замели «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой.

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.