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Сегодня, 18:22

Член исполкома РФС: «Если мы решим перейти в Азию, то надо отправлять письмо в УЕФА до конца этого года»

Мария Гусева
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Член исполкома РФС Лом-Али Ибрагимов рассказал об обсуждении вопроса возможного перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола на заседании комитета.

— Никто не знает, как быть в этой ситуации, — цитирует «РБ Спорт» Ибрагимова. — Если сейчас не идем в Азию, мы по срокам пролетаем мимо чемпионата мира 2026 года. В итоге решили во вторник-среду еще раз собраться, чтобы каждый представил свою позицию и идеи. Я высказал свое мнение: футболисты должны где-то играть. Хоть где. Если нас Европа не пускает, нам что ли вообще запрещают в футбол играть? Нет. Если переходить в Азию, сталкиваемся там с большими проблемами. Это надо переводить туда все клубы, детско-юношеский, женский футбол. У женского футбола в азиатских странах есть свои проблемы.

— Но почему заседание уже на следующей неделе?

— Как нам объяснили, в УЕФА заявки смотрят по году. Если мы решаем перейти в Азию, то надо отправлять письмо в УЕФА до конца этого года. Если мы отправим его в 2023 году, то рассмотрение будет только в июле 2024 года. Тогда мы пролетаем мимо отбора на чемпионат мира. Такая процедура.

Глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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