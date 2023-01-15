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Член исполкома РФС Михаил Гершкович в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе РФС в АФК.
«Я представляю объедение отечественных тренеров. Перед тем как представить свою позицию на исполкоме, мы провели заседание бюро нашей организации, куда входят многие отечественные тренеры. У нас единое мнение — нужно приложить все силы, чтобы остаться в Европе. Квота Европы в 2,5 раза больше, чем в Азии. Сколько не жди, наш допуск зависит не от футбольных обстоятельств. Если нас забанят, то сделают это везде», — сказал Гершкович «СЭ».
Ранее стало известно, что УЕФА создаст рабочую группу по вопросу возвращения российских команд на международные турниры. Туда должны войти представители ФИФА и других международных организаций, в том числе РФС.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования