Член исполкома РФС Зотов: «Я всегда за футбол. Нет гарантий, что перейдя в АФК мы будем играть»

Член исполкома РФС Александр Зотов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение комитета пока не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«У меня сложная позиция. Есть много «за» и «против» перехода в АФК. Нет гарантий, что мы будем играть перейдя туда. Конечно, коммерчески играть в Европе гораздо выгоднее. Вопрос, сколько времени продлится ситуация с отстранением. Неизвестно, сколько Федераций в Азии будет рады нас там видеть, есть вопрос по количеству турниров. В Европе и для молодежных и женских команд турниров меньше. Я всегда за футбол и соревнования. Если мы в Европе вообще играть не будем, может быть интересно было бы попробовать перейти в другую конфедерацию», — сказал Зотов «СЭ».

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.