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Сегодня, 19:34

Степашин — о соперниках сборной: «Что основная, что молодежная — с кем мы сейчас играем?»

Степашин поделился мнением о соперниках сборной России
Артем Бухаев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился со «СЭ» мнением о соперниках сборной России.

— Не заслуживает ли Тюкавин вызова в основную сборную? Давайте откровенно говорить — что основная сборная, что молодежная, с кем мы сейчас играем? Мы просто поддерживаем, что нужна еще сборная. Дай Бог, придет время, когда сборная будет допущена на международную арену. Ну а что Тюкавин играет там, ради Бога! — сказал «СЭ» Степашин.

Молодежная сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 13 по 16 ноября в Новогорске и Белграде. В его рамках команды сыграет один контрольный матч, соперник будет сообщен дополнительно.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.

Молодежная сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Сергей Степашин
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