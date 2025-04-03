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3 апреля, 11:23

Цветкович: «Будет кучка тех, кто против. Но в Европе нет страны, которая относится к России дружественнее, чем Сербия»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном принятии страной матчей сборной России и российских клубов.

«Лично я был бы рад, если бы это произошло. Считаю, что в Сербии этому будут рады. Конечно, будет кучка тех, кто против. Но в остальном считаю, что в Европе нет страны, которая бы относилась к России дружественнее, чем Сербия.

Например, недавно ЦСКА был здесь. Стадион заполнился, хотя на «Партизан» из-за плохих результатов в последние 6-7 лет ходит мало фанатов. Причем товарищеский матч без лучших игроков вследствие матчей сборных. Эта игра придала такую большую огласку российскому футболу, так что если приедет сборная России, зрителей будет достаточно!

Я буду очень рад, если Россия вернется к международным матчем через Сербию. Если вы не сможете играть у себя, будет здорово, если это будет у нас», — сказал Цветкович «СЭ».

Ранее гендиректор «Црвены Звезды» заявил «СЭ», что клуб готов предоставить России свой стадион.

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Футбол
Сборная России по футболу
Иван Цветкович
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