Кузяев: «Полдня летел в Россию. Но это не проблема, я ждал этого вызова в сборную»

Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев рассказал о том, как добирался из Франции в расположение национальной команды.

— Насколько было тяжело добираться в сборную в этот раз?

— Логистика была непростая. Летаем сейчас через Турцию, рейс задержали. Но это не проблема, я ждал этого вызова. И доли сомнений, ехать или нет, не было. Я очень скучал по ребятам и тренерскому штабу.

— Сколько в целом по времени занял перелет?

— Из Марселя в Стамбул — 4 часа, еще там сидел 4 часа, и из Стамбула в Москву — 4 часа. Полдня в целом.

— В клубе не были против поездки в сборную?

— Совсем нет. Но дали рекомендации по тренировкам — после каждой нужно отсылать в клуб через приложение показатели.

— Не боитесь регресса в сборной? Карпин в прошлый раз сказал, что Головин в сборной хуже играет, чем в чемпионате Франции.

— Не боюсь. Ребята хорошо подготовлены. На сегодняшней тренировке была нормальная интенсивность. Да, наш чемпионат не прогрессирует, есть, что прибавлять, но уровень не так далек от чемпионата Франции. Он оптимальный.

— Как ваша адаптация к чемпионату Франции?

— Первый месяц был непростой. Двухразовые тренировки каждый день, ребята по физике были быстрее, сильнее. Но это не совершенно другой уровень от чемпионата России.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Начало — в 19.00 мск.