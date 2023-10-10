Кузяев: «Полдня летел в Россию. Но это не проблема, я ждал этого вызова в сборную»

Сегодня, 13:10
Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев рассказал о том, как добирался из Франции в расположение национальной команды.
— Насколько было тяжело добираться в сборную в этот раз?
— Логистика была непростая. Летаем сейчас через Турцию, рейс задержали. Но это не проблема, я ждал этого вызова. И доли сомнений, ехать или нет, не было. Я очень скучал по ребятам и тренерскому штабу.
— Сколько в целом по времени занял перелет?
— Из Марселя в Стамбул — 4 часа, еще там сидел 4 часа, и из Стамбула в Москву — 4 часа. Полдня в целом.
— В клубе не были против поездки в сборную?
— Совсем нет. Но дали рекомендации по тренировкам — после каждой нужно отсылать в клуб через приложение показатели.
— Не боитесь регресса в сборной? Карпин в прошлый раз сказал, что Головин в сборной хуже играет, чем в чемпионате Франции.
— Не боюсь. Ребята хорошо подготовлены. На сегодняшней тренировке была нормальная интенсивность. Да, наш чемпионат не прогрессирует, есть, что прибавлять, но уровень не так далек от чемпионата Франции. Он оптимальный.
— Как ваша адаптация к чемпионату Франции?
— Первый месяц был непростой. Двухразовые тренировки каждый день, ребята по физике были быстрее, сильнее. Но это не совершенно другой уровень от чемпионата России.
Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Начало — в 19.00 мск.