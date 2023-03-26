Сегодня, 21:14
Защитник сборной России Даниил Денисов прокомментировал победу в товарищеском матче над Ираком (2:0).
— Что скажете по игре? Все-таки долгожданная победа.
— Для меня это первая игра и победа. Отлично начинать с победы. Отличное впечатление.
— Удалось прочувствовать всю атмосферу сборной?
— Да, удалось прочувствовать ее. Чувствуешь атмосферу сборной, когда ты выходишь на поле и играет гимн страны. Вот с этого все начинается.
— Что скажете о матче при своих болельщиках?
— Это очень важно. Хочется, чтобы больше людей приходило, когда есть возможность. Особенно, когда играет сборная. Не помню, когда национальная команда играла в России. Прошло больше года? Всегда приятно, когда поддерживают свои болельщики.
— Что Карпин сказал в раздевалке?
— Успел только на концовку речи, до этого было интервью.
— Вы из Санкт-Петербурга. Первый матч за сборную в родном городе. Насколько это особенное чувство?
— Это действительно классно, потому что у моих родителей, родных и друзей есть возможность прийти и посмотреть на меня.
— Хватило ли вам билетов, которые давала сборная?
— Не хватило.
— Сколько в итоге вы докупили билетов?
— Не знаю. Плюс-минус 15.
— Первого тренера позвали?
— К сожалению, он не смог прийти. Царствие ему небесное.
— Ирак удивил в первом тайме?
— Мы сами ошибались. Это чисто наши ошибки, поэтому возникала опасность у наших ворот.
— Обляков и Пиняев действовали в роли инсайдов. Это домашняя заготовка?
— У нас есть разные наработки, и это одна из них.
Встреча сборных России и Ирака проходила в Санкт-Петербурге. Победу россиянам принесли голы Антона Миранчука и Сергея Пиняева. Ранее команда Валерия Карпина в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).