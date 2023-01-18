Полузащитник «Динамо» Фомин: «У всех мечта играть в еврокубках. Хотелось бы остаться в УЕФА»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин поделился мнением о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«У всех мечта играть в еврокубках. Хотелось бы остаться [в УЕФА] и стремиться услышать гимн Лиги чемпионов и Лиги Европы», — цитирует Фомина Sport24.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.