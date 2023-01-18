Полузащитник «Динамо» Фомин: «У всех мечта играть в еврокубках. Хотелось бы остаться в УЕФА»

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Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин поделился мнением о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.
«У всех мечта играть в еврокубках. Хотелось бы остаться [в УЕФА] и стремиться услышать гимн Лиги чемпионов и Лиги Европы», — цитирует Фомина Sport24.
В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования