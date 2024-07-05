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Сегодня, 10:30

Даниил Фомин считает положительным решение РФС продлить контракт с Карпиным

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин считает, что продление контракта Российским футбольным союзом (РФС) с главным тренером сборной страны Валерием Карпиным является хорошим решением.

28 июня РФС объявил о продлении соглашения с Карпиным на 4 года.

«Я не списывался с Валерием Георгиевичем [Карпиным]. Но это топ-тренер, я считаю, что это [продление контракта] хорошо для сборной. Потому что это хороший тренер. За неделю в сборной ты можешь сильно спрогрессировать. В сборной всегда хорошая атмосфера с этим тренером, прогрессируем с тренерским штабом, всегда приезжаешь с удовольствием, можно что-то новое подчеркнуть. Теперь нужно достойно играть в чемпионате, чтобы вызывали туда», — приводит слова Фомина ТАСС.

55-летний Карпин стал главным тренером сборной России 23 июля 2021 года.

Источник: ТАСС
Валерий Карпин
Даниил Фомин
РФС
Сборная России по футболу
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