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Сегодня, 07:57

Хлусевич: «Нельзя сравнить открытую тренировку сборной с какими-либо матчами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением об открытой тренировке сборной России.

«Всегда здорово, когда проводят такие мероприятия и ты находишься на поле с детьми. Очень много эмоций от таких тренировок: кто-то радуется, кто-то плачет, кто-то находится в полном восторге. Нельзя сравнивать сегодняшнюю открытую тренировку с какими-либо матчами. Это несопоставимые мероприятия, их нельзя сравнивать или что-то выделять», — цитирует Legalbet Хлусевича.

Открытая тренировка с участием детей из Москвы, Курской и Белгородской областей состоялась в четверг, 10 октября, на стадионе «ВТБ Арена».

Источник: Legalbet
Даниил Хлусевич
Футбол
Сборная России по футболу

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