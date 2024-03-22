Хлусевич: «Удаление в любом случае повлияло на исход матча с Сербией»

22 марта, 07:21
Защитник сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал победу над Сербией (4:0) в товарищеском матче.
«Главное, что победили. Каждый матч хочется выиграть. Сильный уровень игроков. Многие ребята у них играют в ведущих чемпионатах, это очень сильная команда. Думаю, что удаление в любом случае повлияло [на результат матча]», — цитирует ТАСС Хлусевича.
25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.