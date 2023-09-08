Защитник сборной России Даниил Хлусевич поделился эмоциями после дебюта в качестве капитана национальной команды в матче с олимпийской сборной Египта (1:1).

«Узнал об этом непосредственно в раздевалке. Это большая честь выйти с капитанской повязкой. Спасибо тренерскому штабу за доверие, я очень благодарен и очень счастлив. Что чувствовал, когда мне об этом сказали? В основном гордость. Волнения не было. Была уверенность, что надо помочь ребятам, которые впервые приехали в сборную и помочь им адаптироваться», — сказал Хлусевич официальному Telegram-аккаунту сборной России.

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра тоже пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.