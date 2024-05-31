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Сегодня, 16:06

Глебов: «На матч с Белоруссией выйдем с таким же настроем, как на Сербию и Камерун»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Даниил Глебов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча против Белоруссии.

«Матч с Белоруссией? А какие у нас еще варианты? Остается только готовиться. Были матчи с Сербией и Камеруном, на этот матч выйдем с таким же настроем. Будем готовиться. Думаю, все будет хорошо», — сказал Глебов «СЭ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 1 июня в Новогорске. Спустя шесть дней сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии.

Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

Данил Глебов
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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