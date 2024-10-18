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Глебов — о сборе национальной команды: «Лучше сыграть против детишек из Курской области, чем с Пакистаном»

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Полузащитник сборной России и «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» поделился мнением о минувшем октябрьском сборе и об отмененном матче национальной команды со сборной Пакистана.

«В целом все последние сборы были странными. В сентябре вот с Таиландом тоже не сыграли. По моему мнению, если уж сборная Пакистана ведет себя так неуважительно по отношению к нашей команде и к нашей стране, лучше набрать детишек из Курской области, других регионов, привезти их сюда на пару дней, потренироваться вместе, сыграть матч и разъехаться. От этого точно больше пользы: и нам такое мероприятие в кайф в эмоциональном плане, и для детей это топ», — сказал Глебов «СЭ».

Данил Глебов и&nbsp;Валерий Карпин. «Общался с Карпиным на тему ухода из «Ростова». Глебов — о срыве трансфера в «Спартак», Европе и сборной России

9 октября стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится. При этом РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей. Как сообщал «СЭ» 2 сентября, одним из них должна стать Сирия.

Дарик Агаларов

Данил Глебов
Сборная России по футболу

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