Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:15

Глебов — о своем настрое в сборной: «Неважно, против кого ты выходишь. Нужно биться!»

Telegram Дзен

Полузащитник сборной России Данил Глебов в интервью «СЭ» рассказал о своем эмоциональном состоянии на последних сборах национальной команды.

«Повторюсь, последние сборы так странно складываются, что едешь и понимаешь: нужно быть готовым ко всему вообще. Естественно, в день игры ты забываешь все эти разговоры — надеваешь футболку сборной, и там уже неважно, против кого ты выходишь. Нужно биться!», — сказал Глебов «СЭ».

Данил Глебов и&nbsp;Валерий Карпин. «Общался с Карпиным на тему ухода из «Ростова». Глебов — о срыве трансфера в «Спартак», Европе и сборной России

Напомним, игроки сборной России с 7 по 10 октября приезжали на базу в Новогорске на первый осенний сбор национальной команды. Соперник для национальный команды не нашелся.

Дарик Агаларов

Данил Глебов
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В России запретят три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года
Покинувшая Латвию из-за дискриминации многодетная семья намерена жить в России
Пушка Никишина обесценила камбэк, Ротенберг непобедим, московское проклятие продолжается. Что произошло в матче СКА - ЦСКА
В Амурской области в аварии с грузовиком погибли двое взрослых и двое детей
Владимир Путин распорядился повысить доступность массового спорта в России
Агент Квартальнов рассказал о скандале в Минске
Материалы сюжета Сборная России в октябре: без матчей и сбор в Новогорске
Глебов — о сборе национальной команды: «Лучше сыграть против детишек из Курской области, чем с Пакистаном»
«Общался с Карпиным на тему ухода из «Ростова». Глебов — о срыве трансфера в «Спартак», Европе и сборной России
Кафанов: «Латышонок и Лантратов тренировались с хорошим настроением в сборной»
Замбия ведет переговоры с РФС о товарищеском матче со сборной России
Медведев — о матчах сборной России: «Глупо и неправильно бросать камни в РФС»
Федерация футбола Пакистана ждет ответа РФС по поводу возможного товарищеского матча
Сегодня
Вчера
Неделя