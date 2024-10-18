Глебов — о своем настрое в сборной: «Неважно, против кого ты выходишь. Нужно биться!»

Полузащитник сборной России Данил Глебов в интервью «СЭ» рассказал о своем эмоциональном состоянии на последних сборах национальной команды.

«Повторюсь, последние сборы так странно складываются, что едешь и понимаешь: нужно быть готовым ко всему вообще. Естественно, в день игры ты забываешь все эти разговоры — надеваешь футболку сборной, и там уже неважно, против кого ты выходишь. Нужно биться!», — сказал Глебов «СЭ».

Напомним, игроки сборной России с 7 по 10 октября приезжали на базу в Новогорске на первый осенний сбор национальной команды. Соперник для национальный команды не нашелся.

Дарик Агаларов