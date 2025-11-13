13 ноября, 10:10
Защитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» признался, что был удивлен непопаданием вингера «Зенита» Андрея Мостового в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи.
— С кем-то из футболистов «Зенита» общаешься?
— Когда видимся, да. С Мостовым иногда общаемся.
— Ты понимаешь, почему Андрея не вызывают в сборную?
— Нет... я не знаю. На самом деле, когда он был в расширенном списке, я думал, что он попадет в окончательный на этот сбор. Но я удивился, да. Честно, удивился, — сказал Круговой «СЭ».
В этом сезоне 28-летний Мостовой провел за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах. Он забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
trops57
К сожалению, в Зените всего три игрока сборной, Глушаков, Горшков и потенциально Мостовой. Но играет один Горшков
13.11.2025
trops57
Даниил, далеко не один ты удивляешься. Как минимум, Мостовой и Гладышев сильнее Головина и Тюкавина.
13.11.2025
Russpiel
Там видимо пиар зарубежника.
13.11.2025
oleg ves
Лесовой, Круговой, Мостовой - играй головой
13.11.2025
Валерий Незнамов
Возможно и так. Вызывать по 5-6 из ЦСКА, главного конкурента зенита и не вызывать лучших игроков зенита. Кто то отдыхает, а кто-то травмируется. Проект Зенита в действии.
13.11.2025
meat58
На Сафонова этот Карпинский постулат не распространяется ?
13.11.2025
Илья858
))
13.11.2025
gan75
Тэг "Александр Мостовой" самое то в этой новости...
13.11.2025
gan75
Похоже Валера у них агент. А у Мостового нет.
13.11.2025
Dmytro
Да уж, тут чувствуется лапа Корейко
13.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Удивлен грубым, специально исполненным ударом по ногам от Кругового в конце матча с Перу. Хочется спросить защитника: зачем ты это делаешь?
13.11.2025
Упёртый русский
Чему удивляться, когда Мостовой в основу своего клуба не проходит? Да и по игре в сборной он так себе... Скорость есть, но над техникой и видением поля Андрею надо прилично поработать...
13.11.2025
Илья858
Может, потому что тренер так решил? И логично спрашивать тренера, а не всех вокруг кроме тренера? Удивлён, что Кругового не спросили про выбранный состав и тактику на игру с Перу и про предстоящий матч с Чили. Традиционная мудацкая подстава со стороны сотрудника СЭ - задавать вопросы тем, к кому они не имеют отношения, чтобы создать грязь и истерику на пустом месте.
13.11.2025
Nik
чему удивляться, играет Ростов или динамовцы оттуда. Осипенко, Сергеев полные нули...
13.11.2025