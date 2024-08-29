Круговой: «Верю, что скоро Россию вернут. Надеюсь даже сыграть на международном уровне»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящих соперниках сборной России. Команда Валерия Карпина в сентябре сыграет против сборных Вьетнама и Таиланда.

«Ни одного игрока сборных Вьетнама и Таиланда не знаю. Было ли лучше сыграть против сборной медиалиги? Что нашли, туда и поедем. Верю, что скоро нашу страну вернут обратно во все соревнования. Надеюсь даже сыграть еще на международном уровне. Верю ли я, что сыграю в Лиге чемпионов? Загадывать не буду, но будем стараться — может, у меня будут еще предложения из Европы», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

26-летний футболист попал в расширенный список сборной России на сентябрьские матчи.