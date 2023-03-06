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Сегодня, 19:05

Дасаев считает, что вратаря «Краснодара» Сафонова не стоило вызывать в сборную России

Алина Савинова
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Серебряный призер чемпионата Европы Ринат Дасаев считает, что вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова не стоило включать в расширенный состав национальной команды России на мартовский сбор из-за не очень хорошей формы.

«Матвей Сафонов? Сейчас на данный момент я бы его не брал, он в не очень хорошей форме», — приводит ТАСС слова Дасаева.

Также он допустил, что в товарищеских матчах за сборную России может дебютировать голкипер «Урала» Илья Помазун.

«Все может быть, почему нет. Не знаю, кто будет первым номером, это же им [тренерам сборной России] выбирать, а не мне. Сейчас можно и шесть, и восемь вратарей вызвать, все равно нигде не играем, проверить кого-то можно, посмотреть, в каком состоянии. Никакого удивления по вызванным нет», — добавил Дасаев.

Ранее стало известно о том, что в расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, вошли шесть вратарей. Среди них Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Александр Селихов («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов») и Илья Помазун («Урал»).

Источник: https://tass.ru/sport/17207177
Матвей Сафонов
Ринат Дасаев
Сборная России по футболу
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