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Сегодня, 13:45

Игрок ЦСКА Давила: «Было бы замечательно организовать матч между сборными России и Чили»

Алина Савинова
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Нападающий ЦСКА Виктор Давила заявил, что хотел бы принять участие в товарищеском матче между сборными России и Чили.

«Было бы замечательно организовать этот матч! Мне бы очень этого хотелось! Дай бог, чтобы игра между Чили и Россией состоялась. С огромным удовольствием я бы сыграл против вашей сборной! Здесь, в Москве, или у себя дома — где угодно. Конечно, больше всего мне хочется, чтобы этот товарищеский матч прошел на стадионе ЦСКА», — цитирует футболиста Sport24.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. 20 ноября россияне проведут товарищеский матч с национальной командой Кубы, которая занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА. Игра состоится в Волгограде.

Источник: https://sport24.ru/football/news-593536-davila-byloby-zamechatelno-organizovat-match-mezhdu-sbornymi-rossii-i-chili
Сборная России по футболу
Сборная Чили по футболу
Виктор Давила
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